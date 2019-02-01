Адвокат розповів про стан здоров'я українського моряка Гриценка

Полозов повідомив про умови утримання Гриценка

Адвокат Николай Полозов вместе с адвокатом Владимиром Музюкиным посетили в СИЗО "Лефортово" украиснского военнопленного моряка Дениса Гриценко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Полозова.

Адвокат рассказал, что моряк чувствует себя хорошо и у него нет жалоб на здоровье.

"Находясь в камере, делает физические упражнения, поддерживает себя в форме. В качестве стимула выступает сокамерник - полный человек, занимающийся только тем, что ест, спит и смотрит телевизор. Помимо физкультуры Денис заказал в библиотеке книги и много читает", - говорится в сообщении.

Также Полозов сообщил об условиях содержания Гриценко.

"Держат Гриценко в старом корпусе. Это в том, где горячей воды нет.

Неделю назад в камеру к Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: "Ну вы (моряки) же там прорывались?" На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла", - написал адвокат.

Адвокат отметил, что вместе с моряком они обсудили предстоящие следственные действий и заседания по рассмотрению апелляционной жалобы в суде.

"Почта до Гриценко доходит с перебоями. От родных письма ему не передают. Будем выяснять когда кто отправлял и требовать с СИЗО их передать. Денис в полном порядке, продолжает бороться и передаёт привет всем военнопленным боевым товарищам!", - добавил Полозов.

Напомним, со слов адвокатов, у Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченка ухудшилось состояние здоровья.

Также врач в СИЗО "Лефортово", куда накануне перевели раненых украинских военнопленных моряков, обнаружил у моряка Василия Сороки повреждение еще одной мышцы.