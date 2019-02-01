Адвокат розповів про стан здоров'я українського моряка Гриценка

Фото: Микола Полозов (Уніан)

Полозов повідомив про умови утримання Гриценка

Адвокат Микола Полозов разом з адвокатом Володимиром Музюкіним відвідали в СІЗО "Лефортово" украиснского військовополоненого моряка Дениса Гриценка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Полозова.

Адвокат розповів, що моряк почуває себе добре і у нього немає скарг на здоров'я.

"Перебуваючи в камері, робить фізичні вправи, підтримує себе у формі. В якості стимулу виступає співкамерник - повна людина, що займається тільки тим, що їсть, спить і дивиться телевізор. Крім фізкультури Денис замовив в бібліотеці книги і багато читає", - йдеться в повідомленні.

Також Полозов повідомив про умови утримання Гриценко.

"Тримають Гриценко в старому корпусі. Це в тому, де гарячої води немає.

Тиждень тому в камеру до Гриценка зайшла омбудсмен Москалькова. Прямо з ходу почала питати: "Ну ви (моряки) ж там проривалися?" На що Денис їй відповів, що якщо навіть російські судді просять не політизувати справу, то навіщо це робить омбудсмен, тим більше в такий провокативній формі. Москалькова поспішно пішла", - написав адвокат.

Адвокат зазначив, що разом з моряком вони обговорили майбутні слідчі дій і засідання з розгляду апеляційної скарги в суді.

"Пошта доходить до Гриценка з перебоями. Від рідних листи йому не передають. Будемо з'ясовувати коли хто відправляв і вимагати з СІЗО їх передати. Денис в повному порядку, продовжує боротися і передає привіт всім військовополоненим бойовим товаришам!", - додав Полозов.

Нагадаємо, зі слів адвокатів, у Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченко і Віктора Беспальченка погіршився стан здоров'я.

Також лікар в СІЗО "Лефортово", куди напередодні перевели поранених українських військовополонених моряків, виявив у моряка Василя Сороки пошкодження ще одного м'яза.