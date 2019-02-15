Адвокат розповів, коли в РФ розглянуть апеляції ще вісьмох українських моряків

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Суд в РФ відбудеться 18 і 20 лютого

Наступного тижня Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту ще вісьмох українських моряків, яких РФ незаконно затримала біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Полозов зазначив, що 18 лютого суд розгляне апеляційні скарги захисту моряків Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варимеза. Початок судового засідання в 11:00.

Адвокат зазначив, що 20 лютого буде розгляд апеляційних скарг моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Василя Сороки та Олега Мельничука. Початок судового засідання також в 11:00.

Нагадаємо, 13 лютого суд у Москві визнав законним продовження строку арешту 16 з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Повідомляється, що суд залишив під вартою Дениса Гриценко, Андрія Драча, Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченка, Богдана Небилицина, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Сергій Чуліба. Розгляд скарг захисту пройшло в закритому судовому засіданні.

Раніше Мосміськсуд також залишив під арештом ще вісьмох моряків: Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Євгенія Семидоцкого, Андрія Оприска і Сергія Цибизова.

Нагадаємо, дипломати Європейського союзу погодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці. Також в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії.

До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.