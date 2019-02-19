Адвокат розповів про психологічний тиск на українських моряків в РФ

Фото: Андрій Опрыско (twitter.com crimeainform)

Моряка Оприска намагалися схилити до свідчень проти інших військовополонених

Захопленого РФ українського моряка Андрія Оприска в СІЗО "Лефортово" намагалися схилити до дачі показань проти інших українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Оприска викликали в слідчий кабінет СІЗО, де "імовірно оперативний співробітник ФСБ" у відсутності адвоката задавав йому запитання щодо умов утримання, стану здоров'я і обставин справи.

"Оприску було запропоновано дати свідчення проти інших військовополонених. Він категорично відмовився відповідати на питання незнайомця", - повідомив адвокат.

Полозов зазначив, що раніше до Оприска також приходили невідомі з розмовами і питаннями.

"За погодженням з адвокатом Андрій Оприско подав заяву, що не бажає мати ніяких розмов ні з ким без присутності адвоката або консула. Випадок не поодинокий, психологічний тиск на військовополонених, в порушення положень третьої Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими" здійснюється як безпосередньо силами оперативників ФСБ, так і за допомогою так званої "внутрішньокамерної розробки", коли співкамерник військовополоненого свідомо діє в інтересах спецслужби", - заявляє Полозов

Нагадаємо, що Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) додаткову заяву по справі захоплених російськими спецслужбами українських моряків.