Адвокат Порошенка: голос слідчого ДБР Корецького направлять на фоноскопічну експертизу

Адвокат п'ятого президента України і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко Ігор Головань має намір здійснити міжнародну фоноскопічну експертизу запису інтерв'ю слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, щоб підтвердити незаконний вплив на слідство екс-глави ГБР Романа Труби та посадових осіб Офісу президента. Про це адвокат повідомив на своїй сторінці в Facebook, коментаря візит Порошенко в ГБР.

Зазначимо, що в понеділок, 20 січня 2020 Петро Порошенко, скасувавши візит до Давосу на економічний форум, відвідав Державне бюро розслідувань, щоб отримати повістки про виклик свідка в порядку, встановленому КПК.

"Петро Порошенко сьогодні прийшов щоб отримати повістки про виклик для допиту у якості свідка на 24 січня 2020 року ( справа про Мінські угоди), на 31 січня 2020 року (справа моряків), 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу). Як бачимо, два провадження з трьох “розслідуються” ДБР явно в інтересах Росії. Наголошую, жодних інших повісток ні на 21 січня, ні на інші дати не вручалося", - написав адвокат.

Головань додав, що Порошенко має намір відвідати ДБР ще 24 січня і дати свідчення не лише у справі про Мінські угоди, але і по всіх інших провадженнях. "Повістки вручав начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Корецький. Той самий Корецький, ймовірний учасник діалогів “Трубу прорвало”", - додав адвокат.

Окрім того, адвокат має намір використати запис нещодавнього інтерв'ю Корецького одному з телеканалів при здійсненні міжнародної фоноскопічної експертизи стосовно опублікованих записів незаконного впливу на слідство з боку екс-голови ДБР Романа Труби та посадовців Офісу президента.

"Корецький не посоромився направити в суд листа за власним підписом, суть якого зводиться до спроб унеможливити допит слідчих як свідків. Корецькому, бачте, не сподобалося, що суд доручив мені вручити повістки. Хоча така можливість у цивільному процесі прямо передбачена законом. Відповідно до частини 6 статті 128 Цивільного процесуального кодексу України, стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу", - резюмував адвокат.