Адвокат Порошенка: у справі моряків українські слідчі копіюють дії російських

Державне бюро розслідувань (ДБР) України повторює дії російських слідчих, коли вирішили розслідувати так звану справу українських моряків 25 листопада 2018 року під час нападу військових РФ в Азовському морі. Про це заявив адвокат Ілля Новіков, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Так, слідчий суддя Сергій Вовк призначив судову експертизу, у якій пропонується вирішити, чи були допущені "порушення військовослужбовцями, які виконували завдання, і чи не призвели вони до тяжких наслідків".

"Нам можуть зараз почати пояснювати, що вони нічого такого не мали на увазі, і що очікується, що експертиза дасть на це негативну відповідь, і тим самим остаточно очистить моряків, але це все пояснення на користь бідних. Якщо слідчий ставить експерту питання, він повинен бути готовий прийняти будь-яку відповідь. А керівник слідчого не повинен робити публічних заяв, які потім виявляються неправдою", - написав Новіков.