Адвокат спростувала оголошення Вовка в міжнародний розшук

Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

На даний момент ця інформація не відповідає дійсності, повідомила адвокат

Інформація про те, що екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк оголошений в міжнародний розшук, не відповідає дійсності. Про це повідомила адвокат Ірина Одинець, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Сьогодні видання "Українські новини" з посиланням на неназване "джерело в правоохоронних органах" повідомило у вигляді факту, що Інтерпол оголосив мого підзахисного Д.Вовка в міжнародний розшук. Хочу повідомити, що на даний момент ця інформація не відповідає дійсності", - написала вона.

Одинець опублікувала посилання на сайт Інтерполу, де серед розшукуваних не значиться жодна людина з прізвищем Вовк.

"Перше і ключове - офіційний сайт Інтерполу досі переконаний, що жодної людини з прізвищем "Вовк" з України в розшуку немає.

Друге, неназване "джерело у правоохоронних органах" - це надзвичайно надійне і верифіковане джерело інформації (насправді, ні!). Хочу підкреслити, що розголошення таємниці слідства - це злочин", - заявила вона.

При цьому Одинець підкреслила, що сторона слідства отримала рішення суду про обрання запобіжного заходу Вовку тільки в четвер увечері - 21.11.2019 р.

"Фізично неможливо за цей час рішення перекласти на одну з офіційних мов Інтерполу, передати його в українське бюро, а звідти, відповідно, в центральний офіс Інтерполу", - переконана вона.

На її думку, ми стаємо свідками чергового випадку тиску з боку слідства в медіа-площині.

"Хочу в черговий раз подякувати шановним представникам НАБУ і САП за дотримання принципів чесноти, а також використання ЗМІ у своїх кілька відмінних від законних інтересах. Адже, коли в суді в якості доказів надати нічого, детективам і прокурорам залишається грати роль "неназваних джерел", - написала юрист.

Раніше ЗМІ написали, що Вовк знаходиться в міжнародному розшуку, НАБУ і САП поширювали 19-20 серпня. Але насправді вони звернулися до Укрбюро Інтерполу за запитом тільки 22 серпня, коли вже програли суд, заявляла адвокат.