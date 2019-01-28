Адвокат звинуватив НАБУ у фальсифікації причетності до Мартиненка до "Бредкресту"

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

На думку адвоката, НАБУ і САП намагалися приховати від суду ключовий документ

НАБУ і САП намагалися приховати від суду ключовий документ, який виправдовує Миколу Мартиненка і спростовує, що він був бенефіціаром компанії "Бредкрест". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата.

"Слухання в суді показали: Микола Мартиненко не фігурує ні в одному документі про власність "Бредкреста". НАБУ фальсифікувало причетність Мартиненка. Ніде немає його підписів, він також не розпоряджався фінансами і не отримав ні копійки. Юридичні факти - річ уперта", - сказав адвокат Петро Бойко.

За його словами, головним доказом НАБУ є так звана "форма А" - ксерокопія банківської анкети з прізвищем Мартиненка про нібито відкриття рахунку 15 січня 2007 р. "Це смішно, тому що на той момент цієї компанії не було і вона не могла мати рахунки", - зазначив Бойко.

"НАБУ у відповідь на свій запит отримала від панамської влади офіційний документ, який де-факто спростовує фігурування Миколи Мартиненка. Там зазначено, що бенефіціаром і власником "Бредкреста" був Джон Фостер (John B. Foster). Крім того, в установчому договорі про її створення від 16 січня 2007 ніколи не було прізвища Мартиненко. Навіть іноземний свідок з боку НАБУ Наталія Фішер у відповідь на запит про власника "Бредкреста" назвала Джона Фостера", - зазначили у екс-депутата.

За словами адвоката, "в НАБУ давно зрозуміли, що це - катастрофа". "Тому навмисне не переклали на українську мову доказ про справжнього власника. Звинувачення сподівалося ввести суд в оману і приховати ключовий документ, який виправдовує Миколу Мартиненка", - заявив Бойко.

"Розпіарений фейк про нібито причетність екс-депутата до "Бредрексту" - це відволікання уваги від головного, від юридичної суті справи. Тому звинувачення будується на нібито збитки для "Енергоатому" від контракту з чеської "Шкодою". Але, по-перше, не було ніяких збитків і не було завищення ціни – вона була однаковою і для України, і для європейських країн. По-друге, це питання до "Шкоді" про її економічних відносинах із "Бредкрестом". НАБУ просто маніпулятивно вписав сюди прізвище Мартиненка", - підкреслив Бойко.

Він сказав, що справа вже майже розвалилася. "Воно є суто піарним і не має юридичної бази. На розрекламованої "швейцарської флешці" також не було жодного доказу проти Мартиненка. Ось чому в Швейцарії це справа за 5 років не було передано в суд. В українському суді - включаючи антикорупційний - НАБУ чекає ганебний фінал. Тому НАБУ і САП з усіх сил тягнуть час і намагаються по кілька разів зачитувати в суді один і той самий процесуальний сміття. А їх піар-обслуга намагається дискредитувати суд", - вважають у екс-депутата.

Документ з Панами про власника "Бредкреста" Джона Фостере (фото прес-служби Мартиненко)

Установчий договір з Панами про створення "Бредкреста" від 16 січня 2007 р. (фото прес-служби Мартиненко)