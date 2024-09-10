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Адвокат Коломойского ответил на новые обвинения БЭБ

Фото: Игорь Коломойский (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак прокомментировал новые обвинения, выдвинутые Бюро экономической безопасности против его клиента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.

Комментируя опубликованный БЭБ пресрелиз, где бизнесмен Игорь Коломойский был назван причастным к операциям по маскировке и выводу 4 млрд гривен через "Реал Банк", Лысак заявил, что такие заявления являются очередной попыткой нарушения прав его клиента на презумпцию невиновности.

"БЭБ добавил новую порцию недостоверной информации о нашем подзащитном", - заявил адвокат.

По его словам, Игорь Коломойский никогда не имел банковских счетов в "Реал Банке" и не мог влиять на его деятельность.

"Игорь Валерьевич был только клиентом "ПриватБанка", который пользовался его услугами. Других доказательств следствие не предоставило", - подчеркнул Лысак.

Адвокат отмечает, что современная банковская система ежедневно оперирует тысячами транзакций между разными учреждениями, и на этой основе делать выводы о причастности Коломойского к операциям в другом банке невозможно.

Он также отметил, что БЭБ пытается восполнить пробел в доказательствах, создавая теории, основанные на предположениях о связанности клиента банка со всеми происходившими в то же время операциями.

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Игорь Коломойский