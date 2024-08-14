Адвокат Коломойского раскритиковал следствие и заявил о манипуляции фактами

По словам адвоката, менее чем через год это уже третья редакция подозрения и третья конфигурация потерпевших. Сначала пострадавшим был завод "Нефтехимик Прикарпатья", затем "ПриватБанк", а теперь - "Укрнефть" и "ПриватБанк".

Как объясняет Лысак, сейчас суть подозрения заключается в том, что Коломойский пополнял свой карточный счет в "ПриватБанк" в определенные дни, когда "Укрнафта" производила оплату за проведенные геофизические работы по разведке нефтяных месторождений, мол, таким образом Коломойский завладел денежными средствами. "ПриватБанка" и "Укрнефть".

При этом адвокат отмечает, что никаких доказательств его причастности к описанным финансовым операциям следствие не предоставляет.

Также отсутствуют доказательства, подтверждающие движение средств от указанных компаний на банковский счет бизнесмена. Также следствие игнорирует, что Коломойский пополнял свой счет на совсем другие суммы, а в некоторых случаях - даже в другие дни. Адвокат отмечает, что по такому принципу обвинить можно любого человека, который в соответствующие даты в 2013-2014 годах пополнил наличными карточный счет себе или своему ребенку.

Адвокат также обратил внимание на то, что обвинение упорно отказывается учитывать финансовую отчетность "ПриватБанка" за последние десять лет, где не указан ни один ущерб, якобы нанесенный действиями Коломойского. Лысак подчеркнул, что эта отчетность, включая последний год, была обнародована уже после начала уголовного производства, но следствие игнорирует это.

Адвокат убежден, что следствие нарушает принцип презумпции невиновности, публикуя личные данные Коломойского.

"Это неприемлемо, когда личные неимущественные права моего подзащитного грубо нарушаются, а его имя и фото открыто используются для публичных обвинений в совершении абсурдных действий", - резюмировал адвокат.