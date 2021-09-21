АДС "Харківгазу" локалізувала 12 тисяч небезпечних ситуацій у будинках споживачів

З початку року фахівці служби 104 АТ "Харківгаз" локалізували 12 тисяч аварійних ситуацій, пов'язаних з витоками газу в будинках клієнтів компанії. Витоки природного газу трапляються як в приміщеннях з встановленими газовими приладами, так і на вуличних будинкових газопроводах індивідуальної або спільної власності мешканців будинку.

"При отриманні дзвінка на номер 104, бригада АДС повинна виїхати на виклик не пізніше ніж за 5 хвилин і вжити необхідних заходів щодо усунення небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для перевірки навичок фахівців, АТ "Харківгаз" провів конкурс професійної майстерності бригад аварійно-диспетчерської служби. Більше 20 кращих працівників служби екстреного реагування 104 Харківської області пройшли перевірку теоретичних знань і практичних навичок роботи.

"Аварійно-диспетчерська служба - це титани, на яких тримається газова галузь нашої країни. Від їх роботи і майстерності залежить безпека громадян, можливість своєчасно, професійно локалізувати будь-яку аварійну ситуацію", - зазначив технічний директор АТ "Харківгаз" Артем Іллєнко.

За словами прес-служби, огляд професійної майстерності АТ "Харківгаз" пройшов на спеціальному полігоні в умовах, максимально-наближених до реальних ситуацій. Газовики виявляли і ліквідували витоки газу на надземних і підземних газопроводах, усували пожежу на газопроводі середнього тиску, накладали бандаж на труби, надягали протигази, демонстрували оснащеність і технічний стан спеціалізованих автомобілів кожної бригади.

"За підсумками конкурсу готуємо пост-аналіз дій кожної бригади, в кожному з випробувань, для надання практичної допомоги нашим фахівцям. Перевірку знань і майстерності служби екстреного реагування АТ "Харківгаз" проходять щорічно", - розповів Артем Іллєнко.