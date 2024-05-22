Администрацию Байдена обвинили в передаче вооружения Гаити, а не Украине, - Politico

Влиятельные члены Республиканской партии США обвинили администрацию президента Джо Байдена в направлении в обход законодателей военной помощи для Гаити. Американские политики считают, что это может негативно отразиться на оборонной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джим Риш в письме к госсекретарю Энтони Блинкену раскритиковали Белый дом за использование администрацией своих президентских полномочий с целью ускорить выделение 60 миллионов долларов военной помощи кенийской армии для подавления банд, которые "сеют хаос" на Гаити.

Этот пакет включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских сил, которые отправляются на остров.

"Ожидается, что они прибудут в четверг - в тот же день президент Кении Уильям Руто встретится с чиновниками США в Вашингтоне", - говорится в публикации Politico.

Законодатели-республиканцы в своем письме написали, что "администрация спешит финансировать неопределенное и бессрочное участие на Гаити без одобрения Конгресса" и такое решение "в этом контексте крайне сомнительно".

Республиканцы ставят под сомнение, приведет ли поддерживаемый США план по Гаити к успеху, учитывая, что в Штатах нет определенных прогнозов, сколько времени понадобится для победы над бандами в этой стране.

Между тем растет обеспокоенность тем, что поддержка Гаити со стороны Вашингтона может дорого обойтись Украине на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ, пишет американское издание.

"Вооруженные силы проводят внутренние проверки инвентаризации, чтобы увидеть, что они могут сэкономить для Гаити - что ставит его в прямую конкуренцию с Украиной за оборудование", - сказал Politico помощник Республиканской партии на условиях анонимности.

Что ответили в Госдепе

Вместе с тем в государственном департаменте заявили, что Штаты "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире и сценарии в Украине и на Гаити разные".

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нашей способности поддерживать народ Украины. Оба - важные приоритеты, и в каждом случае мы определяем поддержку, адаптированную к потребностям наших партнеров", - добавил он.

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