Адміністрація Трампа заблокувала надання швидкої допомоги Україні, - WP

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа домоглася від демократів відмовитися від умови про негайне надання Україні військової допомоги. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними джерел газети у Конгресі США, Білий дім пригрозив накладенням вето президента, якщо демократи не приберуть пункт про швидку допомогу. А вето Трампа могло би призвести до відставки уряду.

Тому Палата представників Конгресу разом зі спікером Ненсі Пелосі погодилися на скасування пункту швидкої допомоги Україні, яка дозволила би отримати гроші та озброєння протягом 45 днів.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 грудня, американський президент Дональд Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 фінансовий рік, в якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів. Сума допомоги виявилася більше на 50 млн доларів попереднього оборонного бюджету.

Раніше Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила виділення фінансової допомоги Україні в розмірі майже 700 мільйонів доларів. Так, у Конгресі прийняли законпроект про фінансування роботи уряду США в 2020 році, в якому передбачалося надання Україні допомоги в розмірі 698 млн доларів.