Администрация Трампа лишит более 500 тысяч мигрантов законного статуса

Мигрантам, участвующим в программах, было предписано покинуть страну до 24 апреля, через 30 дней после публикации уведомления в федеральном реестре.

В январе Министерство внутренней безопасности объявило о постепенном прекращении программ подобных программ, которые позволяли некоторым мигрантам временно жить и работать в США.

Министерство внутренней безопасности заявило в своем пресс-релизе, что администрация Джо Байдена злоупотребила гуманитарным правом на программы временного разрешения на пребывание, распространив его на граждан нескольких стран.

"Администрация Байдена-Харрис злоупотребила программой гуманитарного условно-досрочного освобождения, чтобы без разбора разрешить въезд в нашу страну 1,5 миллионам мигрантов. Все это было прекращено в первый же день правления администрации Трампа. Это действие вернет программу гуманитарного условно-досрочного освобождения к ее первоначальной цели - рассматривать мигрантов на индивидуальной основе", - говорится в заявлении.