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Администрация Трампа хочет решить конфликт с Гарвардом в ближайшие дни, - WP

Среда 25 июня 2025 09:17
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Администрация Трампа хочет решить конфликт с Гарвардом в ближайшие дни, - WP Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Дональда Трампа планирует как можно скорее завершить переговоры с Гарвардским университетом, чтобы уладить разногласия по приему иностранных студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По словам собеседников газеты, администрация намерена заключить соглашение с Гарвардом до конца июня. Оно будет достаточно "резонансным", чтобы стать основой для договоров с другими университетами, добавили источники.

Как сообщил источник WP, близкий к Гарварду, университет не пойдет на компромиссы в отношении ценностей и прав, гарантированных первой поправкой к Конституции США.

Конфликт администрации Трампа и Гарварда

Ранее администрация Дональда Трампа неоднократно критиковала Гарвардский университет и другие ведущие высшие учебные заведения США, обвиняя их в неспособности бороться с антисемитизмом и дискриминацией.

Позже стало известно, что администрация Трампа уведомила Гарвард о том, что тот больше не может принимать студентов.

Это часть более широкой борьбы, которую администрация Трампа ведет с Лигой плюща из-за ее отказа выполнить ряд требований, в частности внести изменения в правила приема и найма, а также усилить позицию по борьбе с антисемитизмом.

В ответ на это учебное заведение попыталось опротестовать соответствующий указ в суде. В конце концов, в конце мая федеральный суд в США временно заблокировал запрет на прием иностранных студентов. Тогда судья Эллисон Берроуз отметила, что такое решение поможет "сохранить статус-кво".

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гарвард
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