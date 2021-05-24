Адміністрація "Столичного" заявила, що ринок відновлює роботу в рамках закону

Керівництво ринку "Столичний" повідомляє про відновлення контролю над підприємством та повернення до прозорих принципів роботи.

"Від сьогоднішнього дня ринок "Столичний" відновлює свою роботу в рамках законодавчого поля. Більше жодного "кешу" чи поборів - лише офіційні платежі від орендарів, які йтимуть на розвиток підприємства", - заявив Головня.

За його словами, впродовж останнього періоду ринок незаконно утримувався угрупуванням до якого входили Олександр Стельмах, Рустем Абдукадиров та пов’язані з ними особи. Протягом року відбувалися судові спори та розслідувалися кримінальні провадження.

На теперішній момент Олександр Стельмах, колишній співвласник ринку, перебуває у міжнародному розшуку. А відносно Рустема Абдукадирова, колишнього директора ринку, відкрито кримінальні провадження за фактом доведення ринку до банкрутства, перевищення повноважень та шахрайства (кримінальне провадження № 12020100000000459 від 18.05.2020).

Окрім цього, за словами Сергія Головні, на сьогодні нерухоме майно (павільйони) ринку "Столичний" належить двом юридичним особам - компанії "ОІЛСІ" та компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний". Тому компанія "Продовольчий хаб "Столичний", від імені якої діяли Рустем Абдукадиров та інші особи немає жодного відношення до підприємства. А за фактом протидії законній господарській діяльності компанії "ОІЛСІ" та компанії "РСГП "Столичний" відкрито кримінальне провадження.

"Твердо переконаний, що "темна смуга" в історії ринку залишилася позаду. Сьогодні час відновлювати довіру орендарів та покупців, робити наше підприємство одним із найкращих в Україні та Східній Європі. Запрошуємо орендарів до плідної співпраці. Актуальні контактні дані та найсвіжіші новини ви можете знайти на офіційному сайті підприємства - rynok.kiev.ua",- заявив директор ринку "Столичний".