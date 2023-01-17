Администрация США передала запрос о продаже F-16 Турции в Конгресс, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

"Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе этого дела DSCA", - заявил официальный представитель американского военного ведомства.

DSCA (Defense Security Cooperation Agency) - это профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставку военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Конечно, когда речь идет о двусторонних отношениях США и Турции, мы всегда говорили, что Турция является важным партнером и важным союзником. И мы продолжим работать с лидерами Турции относительно того, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон". , - отметил Райдер.