Адміністрація ринку "Столичний" заявила про перемогу над рейдерами

Апеляційний суд Києва призупинив дію постанови, яка узаконювала рейдерське захоплення ринку "Столичний".

Про це повідомила прес-служба компанії на своєму сайті у вівторок, 5 січня.

Зокрема, адміністрація ринку вказала, що скасоване рішення Макарівського районного суду Київської області "було ухвалене за підробленими документами".

"На [його] підставі "чорні" рейдери намагалися захопити підприємство", - сказано в повідомленні.

У "Столичному" назвали вердикт апеляційного суду гарною новиною.

Як відомо, раніше адміністрація ринку звинувачувала у рейдерських діях власницю групи компаній Stolitsa Group Владу Молчанову.

У грудні 2020 року Макарівський суд виніс постанову, яка узаконювала фіктивну угоду по зміні власника ринку "Столичний". Зокрема, у статутний капітал "Аграрного маркетингового центру" (якому належить 77,5% ринку) ввели нового учасника, а частку в АМЦ передали сторонній компанії.

Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.