Администрация несет ответственность: как действовать, если в магазине украли вещи из ячейки хранения

Как отмечают в ведомстве, в таком случае хранитель вещей должен возместить все убытки в размере их стоимости.

"Вспомните, что именно находилось в вашей сумке, подробно опишите все вещи полиции, чтобы зафиксировать все документально", - рекомендуют в "Госпродслужбе".

Отмечается, что если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, потребитель вправе обратиться с соответствующим иском в суд.

"Помните главное, что оставление вещей в камере хранения в магазине – это право, а не обязанность покупателя", - напоминают в "Госпродпотребслужбе".