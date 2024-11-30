Администрация Байдена сотрудничает с ФБР по расследованию угроз команде Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает с ФБР. В частности, над реагированием на угрозы в отношении команды новоизбранного главы государства Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство пишет, что на этой неделе в адрес законодателей и нескольких членов команды избранного президента США Дональда Трампа поступили угрозы о применении силы и взрывных устройств.
Так, член команды представителей Сет Магазинер заявил в пятницу, что его дом угрожали подорвать. Это произошло на следущий день после того, как шесть законодателей-демократов из Коннектикута сообщили об аналогичных угрозах во время празднования Дня благодарения.
Пит Хегсет, выбранный Трампом на пост министра обороны США, и Ли Зелдин, выбранный новоизбранным президентом США на пост руководителя Агентства по охране окружающей среды, тоже были в числе кандидатов, в адрес которых во вторник и среду поступали угрозы о заложенных бомбах.
Также в ходе Дня благодарения в пятницу Джо Байден заявил, что рассчитывает снова поговорить с Дональдом Трампом во время переходного периода.
Напомним, в начале ноября в Министерстве юстиции США заявили, что Иран готовил убийство Дональда Трампа. В частности, соответствующее поручение было дано иранцу 7 октября 2024 года, о чем он рассказал правоохранительным органам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.