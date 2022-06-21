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Адміністрація Байдена зобов'язалася знищити запаси протипіхотних мін у США

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Вашингтон, Вівторок 21 червня 2022 18:09
Адміністрація Байдена зобов'язалася знищити запаси протипіхотних мін у США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Адміністрація президента США Джо Байдена запроваджує мораторій на виробництво і продаж протипіхотних мін, а також зобов'язалася знищити їх запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що політика США щодо протипіхотних наземних мін буде змінена. Тепер Вашингтон приєднується до переважної більшості країн світу, які взяли на себе зобов'язання обмежити використання цього озброєння.

Зокрема, президент Джо Байден переконаний, що протипіхотні міни чинять непорівнянний вплив на цивільне населення через багато часу після припинення бойових дій. Таким чином, політику США приведено у відповідність з ключовими вимогами Оттавської конвенції.

Уточнюється, що США не будуть розробляти, виробляти і купувати протипіхотні міни, а також не вивозити їх та не передавати за винятком тих випадків, коли вони потрібні для розмінування.

Також протипіхотні міни не будуть використовуватися за межами Корейського півострова, а всі запаси, крім тих, які потрібні для оборони Південної Кореї, будуть знищені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок і озер. Крім того, за оцінками МВС, розмінування після війни з Росією може зайняти близько 10 років.

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