Адміністрація Байдена готує санкції проти сотень російських депутатів, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет санкцій проти РФ через військове вторгнення в Україну. Під обмежувальні заходи цього разу підпадуть понад 300 депутатів російської Держдуми.

Про це 23 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як розповів чиновник журналістам видання, заплановані пакети санкцій часто відкладаються, переробляються або звужуються в процесі міжвідомчого розгляду, перш ніж вони будуть доопрацьовані та опубліковані.

За словами офіційних осіб США, санкції будуть оголошені в координації з Європейським союзом і членами Великої сімки промислово-розвинених країн.

Зазначимо, перед цим радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив про підготовку нових санкцій проти РФ, які будуть озвучені під час візиту Байдена до Брюсселя цього четверга.

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