На адмінкордоні з Кримом відновили роботу всі КПВВ

КПВВ працюють у штатному режимі

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом возобновили свою работу. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

В частности, как сообщает зово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы, пропуск транспорта через все КПВВ восстановлен. Пункты пропуска работают в штатном режиме.

Напомним, сутками ранее первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов сообщил, что в контрольных пунктах "Чаплынка" и "Каланчак" было ограничен пропуск транспортных средств.

По сообщению представителей таможни Государственной фискальной службы Украины произошел сбой базы данных. Наладить систему в службе обещали до 28 нваря.