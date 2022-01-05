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На адмінмежі з Кримом гранатометники відпрацьовують знищення танків

Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області, на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, проводяться навчання гранатометних підрозділів. Вони відпрацьовують вогневі завдання зі знищення танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.

"На адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим розрахунки станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів практично відпрацьовують різні вогневі завдання", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що ефективне застосування протитанкового озброєння в реальному бою на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією, потребує постійного та ретельного тренування під час занять.

"Там, де тримають оборону підрозділи угруповання військ "Південь", - шансів прорватися у РФ не буде, а справжня перемога у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до ЄС і НАТО", - зазначають в повідомленні.

Фото: на адмінмежі з Кримом гранатометники відпрацьовують знищення танків (facebook.com/GeneralStaff.ua)

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