Adelon AG: як і де працює ведучий вугільний трейдер

Ілюстративне фото (adelon.ch)

Швейцарська компанія Adelon AG – ведучий європейський трейдер, який поставляє вугільну продукцію споживачам з Китаю, Південної Кореї, Японії, Німеччини, Туреччини, Польщі та інших країн. Як працює великий європейський трейдер?

Бізнес-глобалізація – це не тільки розвиток мережевих брендів і компаній, дочірніх підприємств по всьому світу, але і можливості, пов'язані з використанням продукції різних класів з різних країн світу. Для того щоб металургійне підприємство в Китаї або в Румунії могло без перебоїв якісно функціонувати, необхідна надякісна вугільна продукція. Саме такий вугілля пропонує своїм покупцям швейцарська компанія Adelon AG, заснована 4 жовтня 2018 року у швейцарському кантоні Цуг. Статутний капітал компанії - 7,6 млн швейцарських франків, а її єдиним бенефіціаром є компанія Adelon Anstalt, зареєстрована в Ліхтенштейні. Головний офіс Adelon AG знаходиться у швейцарському місті Баар.

Активна робота швейцарського трейдера розгорнулася у 2019 році. У компанії зібралася потужна команда професіоналів, які понад 20 років займалися продажем вугільної продукції. Тому, попри свій досить "молодий" вік, Adelon AG швидко завоювала довіру як постачальників вугільної продукції, так і споживачів з різних країн світу.

Сьогодні Adelon AG займається поставками вугілля з Кузбасівського вугільного басейну (Новосибірська і Кемеровська області, РФ). Крім того, компанія набуває вугілля у виробників у США, Канаді, Колумбії, ПАР.

"Ми поставляємо вугільну продукцію споживачам з Китаю, Південної Кореї, Японії, Німеччини, Туреччини, Польщі, Словаччині, Румунії, Сербії, Грузії та інших країн", - зазначили в компанії Adelon AG, додавши, що сьогодні серед клієнтів трейдера – найбільші металургійні заводи Європи й Азії, а також феросплавні, коксохімічні, електросталеплавильні заводи, підприємства з виробництва спецсталі, з виробництва алюмінію, цементні виробництва, теплові електростанції, підприємства з виробництва цинку, графітові/електродні заводи, цукрові заводи та агрокомпанії

"Наші клієнти можуть замовляти будь вугілля – будь-яких марок і показників, а наше завдання – знайти необхідні марки й забезпечити поставки в потрібному обсязі в узгоджений з клієнтом строк. В основному, ми торгуємо вугіллям марок Adelon AG. В Європі клієнти компанії знаходяться в таких країнах як Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Голландія, Бельгія, Фінляндія, Польща, Чехія, Румунія, Словаччина, Молдова, Сербія, Хорватія, Греція, Болгарія, Боснія і Герцеговина. В Азії швейцарський трейдер поставляє вугілля в Китай, Японію, Південну Корею, В'єтнам, Індію. Працює компанія і з підприємствами в США, а ще в Марокко, Туреччині та Єгипті", - відзначили в компанії.

У Adelon AG кажуть, що у 2020-2022 роках планують активно збільшувати обсяг постачання вугільної продукції. Зокрема, нарощувати поставки вугілля в Китай, Південну Корею, Японію, Індію, а також країни Центральної та Західної Європи (через порти Балтійського моря).

"Сьогодні Adelon AG – це вже відомий у світі трейдер з ім'ям, нові умови і виклики вимагають нових рішень, а значить, пора займатися не тільки поставками високоякісного вугілля, але і розробкою родовищ. Серед наших планів на найближчі п'ять років – інвестиції в родовища, підприємства по збагаченню вугілля", - відзначили в компанії Adelon AG.

І, звичайно, швейцарська компанія не збирається збавляти темпи в обслуговуванні своїх клієнтів, а це означає, що в компанії будуть активно вдосконалювати логістику.

Попри погіршення світового економічного прогнозу на 2020 рік, пов'язаного з поширенням коронавірусу COVID-19, в компанії Adelon AG зазначають стабільний попит на якісне вугілля як в Китаї, так і в інших країнах світу (в Європі та Азії).

"Наш основний ринок в Китаї - провінція Хейлунцзян. Раніше це був один з найбільших районів видобутку вугілля, де також було багато місцевих споживачів вугілля. З 2018 року за державної екологічної політики багато вугільні шахти були змушені закритися. Тому попит на вугілля як і раніше великий, і вірус не вплине на нашу частку ринку. Попит досить стабільний", - повідомили в компанії Adelon AG.

У компанії також підкреслили, що найбільший ринок вугілля в Азії після Китаю - це Індія, куди швейцарський трейдер нарощує поставки з року в рік.

"Протягом останніх 5 років Індія постійно нарощувала виробництво електроенергії на вугіллі й, ймовірно, буде підтримувати стабільний попит на енергетичне вугілля, оскільки нові електростанції тільки почали працювати. Ми уважно стежимо за тенденціями ринків, як в Європі, так і в Азії. Ми будемо реагувати на будь-які тенденції, які побачимо", - відзначили в компанії Adelon AG.