AdBlue в дизельных авто: бессмысленная выдумка, или защита для природы

Вторая заправочная горловина стала сюрпризом для владельцев дизельных машин выпуска после 2010 года. Но следующей мыслью рядового водителя становится желание избавиться от этой непонятной системы. Можно ли это сделать?

О том, как обойтись без системы впрыска мочевины, читайте в материале РБК-Украина .

Дизельные двигатели последних поколений покорили сердца миллионов автомобилистов своей экономичностью, но за преимущества приходится расплачиваться определенным негативом. Даже десяти-пятнадцатилетние дизели сегодня относятся к экологическим классам Евро-5 и Евро-6. А значит, у этих машин на борту два бака и система впрыска раствора карбамида в выхлопную трубу.

Для чего придумали AdBlue

AdBlue - торговая марка вещества, которое разработали как эффективное средство для уменьшения вредных выбросов дизельных двигателей. На самом деле это раствор мочевины (карбамида), известный в химии как AUS 32. Жидкость под давлением впрыскивается в систему выхлопа, где вступает в реакцию с оксидами азота, превращая их в безвредные вещества - азот и водяной пар, которые уже можно выпускать в атмосферу.

Данная технология называется SCR (Selective Catalytic Reduction) - селективное каталитическое восстановление. Изначально ее использовали на грузовых автомобилях с большим объемом двигателя, но с появлением экологического стандарта Евро-5 ее начали устанавливать и на легковые авто.

Сегодня все дизельные машины, которые соответствуют требованиям Евро-6 (2015-2019 гг.) и Евро-6d (с 2021 г.), имеют систему SCR. Их легко распознать по дополнительной горловине для заправки AdBlue, которая обычно обозначена синей крышкой.

Что будет, если не заливать AdBlue

Отказаться от AdBlue можно, но это может создать дополнительные трудности. Прежде всего, если раствор карбамида закончится во время движения, электронная система автомобиля обнаружит ухудшение состава выхлопных газов и переведет двигатель в аварийный режим.

Это означает, что машина будет работать с ограниченной мощностью, позволяя только медленное движение к сервисному центру или месту, где можно устранить проблему. К тому же, обычно после остановки двигателя он уже не заводится, пока бак с AdBlue не будет пополнен.

Некоторые владельцы находят способ обойти данное условие - путем перепрограммирования блока управления двигателем. Это позволяет электронике "поверить", что выхлоп чистый даже без впрыска AdBlue, и она не ограничивает отдачу двигателя.

Однако такая модификация противоречит законодательным нормам Украины и Европы. И если автомобиль попадет на проверку, например, при выезде за границу или в случае восстановления государственного техосмотра, владелец может столкнуться с серьезными проблемами.

Где покупать карбамид AdBlue

AdBlue можно приобрести в разных местах: на АЗС, где он доступен как на разлив со специальной колонки, так и в канистрах; в магазинах автотоваров; а также через интернет-магазины. Крупные сети автозаправочных станций нередко предлагают этот продукт под собственными торговыми марками, поскольку именно AdBlue является запатентованным брендом немецкой компании.

При выборе главное ориентироваться на качество и надежность производителя или точки продажи, которой вы доверяете. Важно помнить, что экономия на этой жидкости может привести к дорогостоящему ремонту, который будет стоить в разы больше, чем экономия на покупке.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Украина".

Вкратце

Желание части автомобилистов избавиться от системы SCR можно понять: немного странно доплачивать деньги за жидкость, которая будет выливаться прямо в твою выхлопную трубу. Но на этот вопрос стоит посмотреть с другой стороны и принять мочевину как плату за современный уровень дизеля - одновременно мощного и экономичного.