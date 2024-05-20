Адаптируем опыт Дании, Британии, Германии. Какие жилищные практики Украина заимствует в ЕС

В частности, рассматривается возможность адаптации к украинским реалиям опыта Великобритании, Германии, Дании и стран Балтии. Зарегистрировать соответствующий законопроект планируется уже летом 2024 года.

По ее словам, одним из основных инструментов, которые Украина заимствует у ЕС, является социальная аренда. В настоящее время активно изучают возможность использовать для нее и механизм формирования арендных ставок, применяемых европейскими странами. Речь идет о трех составляющих, на основе которых они будут формироваться.

"Первая – доход нанимателя, поэтому арендная ставка может быть даже ниже, чем затраты на фактическое содержание такого жилья. Вторая – рыночная стоимость аренды. Поэтому арендная ставка в сегменте социальной аренды рассчитываются как фиксированный процент от аналогичной стоимости на рынке. Например, стоимость может составлять только 65% от средней цены аренды у частных собственников. Третья – затратность.

Парламентарий добавила, что поскольку социальное жилье неприбыльно, во многих странах ЕС провайдеры такого жилья имеют различные налоговые преференции. К примеру, в Дании за социальное жилье не уплачивается налог на прибыль и налог на недвижимость. Меньшая или отсутствующая налоговая ставка делает дешевле и стоимость жилья по сравнению с арендой у частных собственников.

По ее словам, отдельный вопрос – это создание в Украине жилого фонда, из которого в частности будет предоставляться жилье для социальной аренды. Темпы его строительства в ЕС, по словам Шуляка, достаточно значительны. Так, в Великобритании высокий процент строительства жилья обеспечивает как раз потребность в жилье для социальной аренды. Там этот сектор набирает обороты в последние годы - в частности, в 2022 году на него было выделено почти 3,2 млрд фунтов стерлингов.

“Количество домов для аренды, выходящих на рынок в Британии, выросло на 26% между 3 кварталом 2020 года и 3 кварталом 2021 года. В цифрах было завершено 63 950 объектов для аренды. По состоянию на второй квартал 2023 года в Великобритании насчитывается около 88 000 домов для аренды. То есть мы видим, что жилищный фонд формируется и обновляется постоянно. Это не то, что было создано несколько лет назад и до сих пор неизменно. Нам стоит также учитывать это", - пояснила Шуляк.

Достаточно показательным для Украины может быть и опыт Финляндии. Там при Министерстве экологии действует Центр финансирования и развития жилищного строительства, осуществляющий государственную политику по жилищно-коммунальному хозяйству (ARA). Его основная задача – предоставление грантов, субсидий и гарантий, со строительством, связанным с реновационными мероприятиями, а также мониторинг и контроль за использованием жилищного фонда, распорядителем которого является центр.

Этот центр предоставляет субсидии на покрытие арендной платы за жилье, построенное при поддержке государства, реконструкцию жилья (включая энергоэффективные меры) и возмещает плату за пользование квартирами в соответствии с очередностью получения права на проживание в них.

"Арендная плата и плата за пользование включают расходы, связанные с финансированием, содержанием, возмещением коммунальных услуг квартир. Расходы на финансирование состоят из погашения кредита и процентов, составляющих половину годовых статей расходов, покрываемых арендной платой", - сообщила Шуляк. .

Еще одна европейская практика, прописанная в законопроекте об основных принципах жилищной политики - жилищно-коммунальные кооперативы. Это очень распространенная практика в Евросоюзе. Сегодня каждый десятый европеец живет в кооперативном жилье: в Польше жилищные кооперативы составляют около 27% общего объема жилищного фонда страны, Австрии – 23%, Швеции – 22%, Франции – 19%, Норвегии – 15%. Кооперативное жилье повсеместно ценят за доступность людям со средними доходами, в том числе для молодежи и пожилых людей, разумную квартплату, прозрачность управления, сотрудничество и возможность социального развития.

Шуляк также напомнила, что параллельно с доработкой рамочного законопроекта об основных принципах жилищной политики уже начата работа над вторым законом рамки — о фонде социального жилья. Именно в нем будут прописаны механизмы, позволяющие его сформировать. Без фонда социального жилья невозможна реализация современной жилищной политики, предусматривающей внедрение широкого круга инструментов, продемонстрировавших эффективность в ЕС и которые помогут сотням тысяч украинцев решить свой жилищный вопрос вместо многолетних квартирных очередей, резюмировала глава партии "Слуга народа".