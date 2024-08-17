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Адаптация к школе. Как помочь ребенку начать учебный год без стресса

Фото: Обучение в школе (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Начало обучения в школе – это важный этап в жизни каждого ребенка, и часто сопровождается волнением как у детей, так и у их родителей.

РБК-Украина узнало у детского психолога Ольги Крамаревич, что делать, чтобы этот период прошел максимально легко и безболезненно.

По словам психолога, важно подготовить ребенка к школьной жизни заранее. Несколько рекомендаций помогут вам в этом.

Формирование позитивного отношения к школе

Один из ключевых аспектов адаптации ребенка к школе – это внутреннее отношение ребенка к новому этапу жизни.

"Очень важно, чтобы родители транслировали уверенность в том, что все будет хорошо, и не запугивали ребенка возможными трудностями. Напротив, стоит подчеркнуть, что школа – это интересное место, где он сможет найти новых друзей, узнать много интересного и добиваться успехов", – говорит Крамаревич.

Развитие коммуникативных навыков

Умение ребенка общаться со сверстниками и взрослыми значительно упрощает процесс адаптации к школьной среде.

"Научите ребенка, как знакомиться с другими детьми, разрешать конфликты, делиться игрушками и предлагать игру", – отмечает психологиня.

Важно, чтобы ребенок понимал, что учитель – это человек, которого нужно слушать и к которому можно обратиться за помощью.

Поддержка и безусловная любовь

Ольга Крамаревич рассказала, что во время адаптации к школе ребенок может сталкиваться с разными эмоциональными и психологическими трудностями. В такие моменты очень важно, чтобы родители проявляли понимание, поддержку и не осуждали ребенка. Это поможет ему чувствовать себя в безопасности, что будет способствовать внутреннему комфорту и более быстрой адаптации.

Соблюдение режима дня

Подготовка к школе включает в себя не только психологический аспект, но и физическую подготовку организма ребенка.

"Еще к началу учебного года начните соблюдать школьный режим дня – раньше ложитесь спать, просыпайтесь в то время, когда ребенок будет просыпаться во время учебы. Это поможет организму привыкнуть к новому графику, что уменьшит стресс в первые недели обучения", – рекомендует психолог.

Знакомство с новой средой

Перед началом учебного года стоит познакомить ребенка со школой: покажите ему помещение, где он будет учиться, школьную площадку, класс, коридоры, столовую. Если есть возможность, организуйте небольшую экскурсию по школе, чтобы ребенок почувствовал себя более уверенно и понимал, что его ждет. Если обучение будет проходить онлайн, покажите ему платформу, на которой будут проходить уроки, и проведите пробный урок.

Поддержка успехов ребенка

Каждый ребенок развивается в своем собственном темпе, поэтому важно поддерживать даже малейшие его достижения.

"Хвалите ребенка за старание, терпение, настойчивость и любознательность. Никогда не сравнивайте его с другими детьми – следите за его собственными успехами и подчеркивайте их", – говорит эксперт.

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