"Пекло 21 століття": Подоляк закликав Європу подивитися на дії РФ та посилити санкції проти неї

"Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову в Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!" - закликав він.

Радник голови офісу президента також звернувся до лідерів країн заходу й у своєму Telegram-каналі.

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"Адже головне, на думку наших європейських партнерів, - не спровокувати росіян? (Зла іронія). Головне, щоб Третя світова не розпочалася? Головне, щоб росіяни не образилися та не використовували… Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, щоб не чинили масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використали?

Як підсумок, світ отримав тотальний невимовний страх антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, роздертих, зґвалтованих, пов'язаних, знову зґвалтованих і вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством.

Дуже круті та всезнаючі вчорашні та сьогоднішні "лідери Європи", сотні діючих європолітиків, які ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла - XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Чи хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "російський світ"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуйте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися та похитати головою?

Чи не можна забороняти російську літературу в європейських університетах - це так негуманно?

Ще раз уважно подивіться на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців. У ХХІ столітті. В рамках спецоперації. Роздертих РОСІЙСЬКИМИ. А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що РФ - це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінову. Подивіться та скажіть. Або відверніться. Адже головне - не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 39 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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