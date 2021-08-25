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"Абсолютно невірна": у Путіна розкритикували позицію Туреччини щодо Криму

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Москва, Середа 25 серпня 2021 17:03
"Абсолютно невірна": у Путіна розкритикували позицію Туреччини щодо Криму Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар Кремля (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков розкритикував Туреччину за її позицію у питанні окупації Криму. За словами Пєскова, російська сторона готова "роз'яснювати реальний стан справ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "ТАСС".

У понеділок, 23 серпня, міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу взяв участь в установчому саміті Кримської платформи, у спільній заяві за результатами якого Росію назвали окупантом.

"Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно невірною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз'яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим російським регіоном", - заявивши Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що російсько-турецькі відносини мають партнерський характер, але це "не означає, що ці відносини вільні від істотних розбіжностей".

"До області істотних розбіжностей відноситься якраз Кримська тема", - додав він.

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