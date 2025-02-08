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Абсолютное большинство украинцев ожидают скорейшей достройки Хмельницкой АЭС, - эксперт

Суббота 08 февраля 2025 13:21
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Абсолютное большинство украинцев ожидают скорейшей достройки Хмельницкой АЭС, - эксперт Фото: большинство украинцев ожидают скорейшей достройки Хмельницкой АЭС (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Более 80% украинцев поддерживают достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС, что является одним из самых высоких показателей общественной поддержки инфраструктурных проектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова.

"Украинцы считают, что власть эффективно решает вопросы энергетической безопасности, но ожидают конкретных действий по достройке ХАЭС. Это стратегический проект, который укрепит энергетическую независимость страны, поможет удержать тарифы для населения и бизнеса, а также позволит уменьшить зависимость от импортной электроэнергии", - отметил эксперт.

Согласно исследованию группы "Рейтинг", 81% респондентов считают ситуацию с электроснабжением стабильной, а 69% граждан поддерживают действия власти по улучшению ситуации в энергетике. При этом наиболее известными мерами являются восстановление разрушенных объектов (48%), усиление защиты энергосистемы (38%) и международная помощь (37%).

Сазонов отметил, что общественное мнение относительно достройки ХАЭС является четким, и парламент должен соответствующим образом реагировать.

"Если украинцы выразили свою позицию, то почему Верховная Рада до сих пор не приняла необходимые решения?" - подытожил эксперт.

Напоминаем, президент Владимир Зеленский на днях призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС.

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Хмельницкая АЭС
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