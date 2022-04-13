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У Абрамовича заморозили активи на 7 млрд доларів

Фото: активи Абрамовича заморожені на острові Джерсі на 7 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Королівський суд острова Джерсі виніс офіційну постанову про заморожування активів на суму 7 млрд доларів, пов'язаних з Романом Абрамовичем. Поліція проводить обшуки у власності, пов'язаної з мільярдером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Абрамович був серед кількох багатих росіян, які минулого місяця потрапили під санкції Великої Британії та Європейського Союзу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, і відтоді уряди вживають заходів щодо конфіскації у них яхт та інших предметів розкоші.

У заяві Департаменту юстиції самоврядного залежного округу Британської корони йдеться, що у вівторок поліція Джерсі провела обшуки в приміщеннях, пов'язаних з комерційною діяльністю Абрамовича.

"Королівський суд також виніс 12 квітня офіційну постанову про заморожування активів, вартість яких, як вважається, перевищує 7 млрд доларів США, які, як передбачається, пов'язані з паном Абрамовичем і які або розміщені в Джерсі, або належать юридичними особами, зареєстрованими на Джерсі", - йдеться в повідомленні.

Раніше в цьому місяці карибська країна Антигуа і Барбуда заявила, що готова допомогти Великобританії заарештувати яхти, що належать Абрамовичу. Суперяхти, пов'язані з бізнесменом, загальною вартістю близько 1,2 млрд доларів, також були пришвартовані на південному заході Туреччини.

Абрамович намагався продати футбольний клуб прем'єр-ліги "Челсі" до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд відібрав цей процес після того, як його занесли в чорний список.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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