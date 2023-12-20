Абрамович проиграл судебный процесс о снятии санкций ЕС

Российский миллиардер Роман Абрамович проиграл судебный процесс по отмене санкций, введенных против него Европейским Союзом после вторжения России в Украину.

Европейский суд в Люксембурге отклонил требования Абрамовича о компенсации, отметив его роль в российской сталелитейной компании Evraz и тот факт, что сталь является основным источником доходов российского правительства.

"Суд отклоняет иск, поданный г-ном Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные мер… Евросовет на самом деле не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить имя Абрамовича в списках, учитывая его роль в группе Evraz и, в частности, в ее материнской компании", - говорится в постановлении суда ЕС.

Судьи ЕС также отклонили заявления Абрамовича о "непропорциональном ущемлении" его свободы свободно передвигаться по ЕС как гражданина Португалии.

Санкции против друзей Путина

Абрамович, который также имеет израильское гражданство и является бывшим владельцем клуба премьер-лиги "Челси", стал одним из самых влиятельных бизнесменов в мире после распада Советского Союза в 1991 году. Forbes оценивает его состояние в 9,2 млрд долларов.

В прошлом году он был вынужден продать "Челси" за 5,4 млрд долларов, после того, как на него наложила санкции Великобритания. Несколько дней спустя ЕС ввел свои собственные санкции. Абрамович заявлял, что средства от продажи клуба якобы пойдут пострадавшим от войны в Украине, однако подвижек в этом деле нет.

Блок ввел санкции в отношении почти 1800 человек и организаций с момента нападения России на Украину, начиная с оккупации Крыма в 2014 году и вторжения в страну в феврале прошлого года. Апелляции в судах ЕС по поводу санкций могут длиться годами и редко приводят к прочной победе.