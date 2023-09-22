Абрамович переписал на бывшую жену коллекцию на 1 млрд долларов во избежание санкций, - СМИ

Согласно документам, полученным журналистами, 4 февраля 2022 года, за три недели до вторжения РФ в Украину, в уставе владельцев кипрского траста Ermis Trust Settlement были внесены изменения, согласно которым доля самого Абрамовича в трасте уменьшилась, а его бывшая жена Дарья Жукова стала мажоритарным бенефициаром траста с 51%. У российского олигарха осталось 49% акций.

Документы свидетельствуют, что на 2018 год Абрамович собрал 367 экспонатов стоимостью в 963 миллиона долларов В его художественную коллекцию входят, в частности, картины Клода Моне и Пабло Пикассо.

Отмечается, что договор вступил в силу в феврале 2022 года, спустя всего несколько дней после того, как правительство Великобритании предупредило дружественных Кремлю олигархов, что их активы могут быть арестованы в случае вторжения России в Украину.

А уже 10 марта 2022 года Великобритания ввела санкции против Абрамовича, что привело к замораживанию его активов, включая футбольный клуб "Челси".

Вскоре после этого ЕС также ввел санкции против Абрамовича, и российский олигарх обжалует это решение. В то же время, он до сих пор не попал под санкции США.

Согласно правилам ЕС, Великобритании и США, любые активы, превышающие 50% собственности находящегося под санкциями, могут быть заморожены.

Санкции против Абрамовича

После того как 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин дал приказ о военном вторжении в Украину, ЕС ввел санкции против российских чиновников и множества российских бизнесменов, одновременно заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. В этот список вошел и Роман Абрамович.

В марте 2022 года ЕС охарактеризовал Абрамовича как "олигарха, имеющего тесные связи с Владимиром Путиным", включая "привилегированный доступ" к главе Кремля, связи, которые, по словам ЕС, помогли ему сохранить свои активы.

После этого российский олигарх решил в суде ЕС оспорить введенные против него санкции.

Абрамович, также имеющий израильское гражданство, был одним из самых влиятельных бизнесменов, заработавших неслыханные состояния после распада Советского Союза в 1991 году. Forbes оценил его состояние в 9,2 млрд долларов.