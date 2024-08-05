Либо Telegram вступает в диалог с Украиной, либо его нужно закрывать, как "Вконтакте", - Потураев

Ресурсов и возможности для регуляции работы мессенджера Telegram в Украине, как и других соцсетей, "нет и не будет". Из-за угроз данного приложения нашему государству и прямой связи с РФ, его необходимо закрыть подобно "Вконтакте" и "Одноклассники".

Об этом в интервью РБК-Украина сказал председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимания на эти угрозы - не будет Украины. Поэтому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем", - отметил чиновник.

По его мнению, единственной реакцией, учитывая отсутствие ресурсов и возможностей регуляции Telegram в Украине, является его отключение подобно российским соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".

Как отметил Потураев, у Украины есть соответствующие технические возможности для прекращения работы приложения (на территории Украины - ред.).

Использование Telegram органами власти

Что касается использования мессенджера Telegram органами власти, Потураев подчеркнул, что это проблема, которая будет дорого всем стоить, "и тем, кто этим пользуется, в первую очередь".

"Когда у тебя 80% населения пользуется немодерируемой соцсетью, причем принципиально немодерируемой, руководство которой не вступает в коммуникацией с твоим государством, по которой достаточно доказательств, что она остается аффилированной с Россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка, которая, повторю, будет дорого стоить", - сказал он.

Чиновник видит решение проблемы в написании законопроекта, суть которого состоит в том, что "либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".