Аблов в ході засідання ради при ДБР особисто дав пояснення

Аблов 17 липня за особистою ініціативою прийшов на засідання ради громадського контролю

Євген Аблов став одним кандидатом на посаду Державне бюро розслідувань (ДБР), щодо яких РГК при ДБР проводила аналіз, який 17 липня за особистою ініціативою прийшов на засідання Ради громадського контролю при ДБР. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Крім того, за даними видання, Аблов спростував інформацію про частих поїздках за кордон, яка поширюється у ЗМІ, надавши лист з Прикордонної служби про те, що він 5 років не виїжджав за межі України.

Відзначається, що ще 13 липня Аблов як кандидат на керівника територіального підрозділу ДБР з місцем дислокації в Миколаєві звернувся до членів РГК з проханням взяти участь у засіданні і особисто з документальним підтвердженням відповісти на всі питання, які виникають у громадськості і публікуються в ЗМІ.

За інформацією видання, 17 липня під час позачергового засідання РГК при ДБР Аблов по кожному питанню членів РГК дав детальні пояснення, підкріпивши їх документально.

Зокрема, Аблов надав інформацію щодо рішень, які він ухвалював на посади в Окружному адміністративному суді міста Києва і які стали предметом обговорення в публікаціях активістів. Євген Аблов також документально підтвердив законність наявності майна і звернув увагу, що вже 18 років він і його дружина щорічно подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Всі члени ради громадського контролю мали можливість задати питання. Як зазначає ЗМІ, така практика особистих пояснень кандидата на посаду дає позитивний результат, оскільки всі питання були зняті і члени РГК при ДБР були задоволені поясненнями.

На завершення Аблов підкреслив, що, на його думку, громадським радам необхідно розширити повноваження, і напрямок співпраці правоохоронних органів з громадськістю повністю себе виправдовує.