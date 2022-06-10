Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до українських ВНЗ: як це зробити

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій матимуть змогу вступити до українських вищих навчальних закладів. Для них розробили спрощену систему вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram .

Він зазначив, що випускники з захоплених територій та зон бойових дій повинні мати можливість взяти участь у Національному мультимедійному тесті. Для цього вступні випробування будуть проводитись у три сесії: липні, серпні та вересні.

Для тих, хто не зможе виїхати на підконтрольну територію, спростять процедуру вступу. Зокрема, абітурієнти, що розраховують на бюджетне місце, зможуть скласти вступні іспити у формі онлайн-співбесіди чи творчого конкурсу. Для тих, хто вступатиме на контракт, досить лише мотиваційного листа.

Після цього випускники з тимчасово окупованих територій зможуть вступити за спеціальною квотою (квота-2).