В Абхазії протестуючі захопили "адміністрацію президента"

На окупованій РФ території Абхазії почався мітинг біля будівлі "адміністрації", протестуючі вимагали визнати недійсними минулі так звані "вибори" президента в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що учасники протесту прорвалися в будівлю, виламали двері на першому поверсі, всередині "адміністрації" зібралося кілька десятків людей. В результаті зіткнень постраждали кілька людей, проте в місцевому "МОЗ" стверджували, що ніхто не постраждав. У мітингу брали участь близько тисячі осіб.

Акція проходить в день, коли касаційна колегія "Верховного суду Абхазії" розглядала позов опозиціонера Алхаса Квіцініі, що поступився чинному главі держави Рауль Хаджимба, набравши 46,19% голосів проти 47,38.

Нагадаємо, в Грузії планують створити аналог нормандського формату для повернення окупованих Російською Федерацією територій Південної Осетії і Абхазії.

Як зазначила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, вести діалог з Росією про повернення територій Грузії необхідно при підтримці партнерів, так як самостійно вирішити дане питання не вийде.