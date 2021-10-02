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В Абхазії "депутат" влаштував стрілянину з автомата біля будівлі МВС

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Субота 02 жовтня 2021 06:39
В Абхазії "депутат" влаштував стрілянину з автомата біля будівлі МВС Фото: в Абхазії депутат відкрив вогонь з автомата біля будівлі МВС (canal3.md)
Автор: Артур Родивилов

В окупованій Росією Абхазії так званий депутат парламенту Алмасхан Ардзінба влаштував стрілянину з автомата "Калашникова" біля будівлі МВС в Сухумі. Він вигукував нецензурні лайки в бік "відомства".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Увечері 1 жовтня він приїхав до контрольно-пропускного пункту "МВС" на службовій машині. Здійснив 20 пострілів у повітря, після чого зник з місця події в невідомому напрямку.

Про постраждалих не повідомляється. На місці події знайшли 20 стріляних автоматних гільз.

Це вже другий випадок за останні два дні, коли депутат абхазького "парламенту" влаштовує стрілянину в Сухумі.

Увечері 30 вересня "депутат" Гаррі Кокая стріляв у повітря біля ресторану "Rina" на набережній. Він випустив п'ять куль з бойового пістолета "Glock" калібру 9х19мм.

На законні вимоги про видачу вказаної вогнепальної зброї відмовився. Після чого покинув місце злочину і зник.

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