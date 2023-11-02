AB InBev Efes Україна підтримала навчальний проєкт для ветеранів та їхніх сімей

31 жовтня 2023 року у Чернігові стартував безоплатний навчальний проєкт для ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей, які прагнуть розпочати свій шлях у підприємницькій діяльності та хочуть відкрити власну справу.

Проєкт «Бізнес-інкубатор для ветеранів/нок та членів їхніх сімей», ініційований Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області у партнерстві з Департаментом економічного розвитку Чернігівської ОДА, ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Чернігівською регіональною торгово-промисловою палатою, ГО «Ветеранський простір України «Серцевір» за підтримки AB InBev Efes Україна.

Навчальна програма бізнес-інкубатору покликана допомогти ветеранам здобути необхідні знання щодо перетворення ідей в успішний бізнес та подальшого ефективного управління власною справою. Ця програма також сприяє подоланню страху і невпевненості перед тим, як зробити крок на зустріч підприємницькій діяльності. Протягом місяця на учасників чекатиме участь у тренінгах, бізнес-сніданках, екскурсіях на виробництва Чернігівщини. Окремим етапом навчання буде виконання домашніх завдань, спрямованих на підготовку учасників до успішного захисту власних бізнес-проєктів.

Зі свого боку AB InBev Efes Україна забезпечує фінансову підтримку бізнес-інкубатора та організовує екскурсію для ветеранів на Чернігівську броварню. Додатковим елементом навчання буде лекція від бренд-менеджера «Чернігівське» Валерії Гладіліної, яка презентує реальні кейси щодо запуску маркетингових кампаній і виводу нових продуктів на ринок.

У перший день проєкту учасників привітав Євген Ворожко, директор Чернігівської броварні AB InBev Efes Україна. Він розповів про важливість підтримки домашніх регіонів для компанії, адже розвиток і процвітання бізнесу можливий лише за умови процвітання громад. Також, він розповів про складний шлях, що подолали співробітники броварні та компанія в цілому під час вимушеного простою, а також подальшої відбудови Чернігівської броварні та перезапуску виробництва.

«Як представники великого бізнесу ми маємо широкий досвід співпраці з малим і середнім бізнесом, і така взаємовигідна співпраця є необхідною, адже це не тільки підтримує підприємців, але й дозволяє створювати нові робочі місця та підтримувати локальну економіку регіону», – наголосив він. – «Під час проведення бізнес-інкубатора ми вітатимемо вас на Чернігівській броварні, де зануримо у процес народження справжнього українського пива».

У вересні Чернігівська броварня, що з першого дня повномасштабного вторгнення вимушено зупинила виробництво, відсвяткувала першу річницю з моменту свого перезапуску. На честь цієї події на початку жовтня підприємство вперше відвідали журналісти. Під час екскурсії виробництвом вони на власні очі побачили відремонтовані складські приміщення та виробниче обладнання, що сьогодні працює на повну потужність і щодня виробляє давно знайомі та улюблені багатьма українцями бренди пива.

Історія Чернігівської броварні та особистий досвід її працівників, які не втратили сили духу та з вірою у світле майбутнє плідно працювали задля відновлення виробництва закарбовані у документальній стрічці «Нездоланні».