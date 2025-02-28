"А.Т. Смарт Трейдинг" обвинили в схеме банкротств бизнесов по Украине: детали

Согласно материалу, схема действует по следующему принципу: сначала "А.Т. Смарт Трейдинг" заключает договор с предприятием, предлагая выгодные условия поставки продукции, например, нефтепродуктов или строительных материалов. Далее к сделке привлекается компания-хранитель, через которую якобы должна происходить передача товара.

Следующим этапом компания обращается в суд с требованием оплаты за якобы поставленный товар, а затем инициирует процедуру банкротства контрагента из-за долговых претензий.

Одной из компаний, которая оказалась в подобной ситуации, является тернопольская "БМБуд". По данным журналистов, "А.Т. Смарт Трейдинг" предложила ей соглашение на поставку сырых нефтепродуктов через посредника - ООО "Укревроавтодизель". Однако поставка не состоялась, и "БМБуд" подала в суд. В ответ "А.Т. Смарт Трейдинг" подала встречный иск о банкротстве "БМБуд" из-за якобы задолженности в размере 1,6 млн грн. Издание отмечает, что иск подавался несколько раз, пока дело не попало к "нужному" судье, что привело к блокированию деятельности компании с контрактами на более 500 млн грн.

Как сообщает "Тelegraf", против "А.Т. Смарт Трейдинг" уже есть несколько судебных решений на взыскание средств на общую сумму 7 млн грн, а также открыто семь исполнительных производств. Издание отмечает, что руководителями компании являются Ирина Антонова и Сергей Тесля, причем последний ранее был осужден за мошенничество.

Среди других предприятий, которые, по данным издания, понесли убытки от действий "А.Т. Смарт Трейдинг", указываются строительная компания "БМБуд", логистическая компания "Грузовые системы Украины", поставщик строительных материалов "Данко", импортер технического оборудования "Итол", а также предприятия "Тиерра" и "Автоаперолиум".

В "БМБуд" заявляют, что ситуация является угрожающей для всей отрасли.

"Мы были шокированы, что подобные схемы могут действовать в правовом государстве. Иск на 1,6 млн грн - мизерная сумма по сравнению с нашими контрактами, но судебная система позволила остановить деятельность предприятия, выполняющего важные инфраструктурные проекты", - отметили в компании.

Сейчас "БМБуд" продолжает работу и заявляет о намерении публично освещать ситуацию, чтобы защитить другие предприятия от подобных схем. "Мы уверены, что подобные действия должны получить правовую оценку, а пострадавшие компании - возможность продолжить свою деятельность без давления", - отметили в компании.

На момент публикации материала "А.Т. Смарт Трейдинг" не комментировала обвинения. Редакция готова предоставить возможность представителям компании высказать свою позицию.