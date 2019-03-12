95% домоволодінь Сумської області забезпечені приладовим обліком газу

Наявність будинкового лічильника газу не позбавляє споживачів права встановити індивідуальні прилади

Благодаря установлению 497 бесплатных общедомовых счетчиков "Сумыгаз" обеспечил учет природного газа в более 30 тыс. квартирах Сумской области. Кроме того, в почти 328 тыс. бытовых потребителей установлены индивидуальные приборы учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что счетчики природного газа устанавливались за средства из различных источников, как инвестиций ПАО "Сумыгаз", так и средства потребителей, и тому подобное.

"На сегодня остаются неустановленными 149 общедомовых счетчиков газа на которые потрачены целевые средства инвестиционной программы 2016 года. Кроме того недовыполнена инвестиционная программа 2018 года, которой предусмотрено установление 3225 индивидуальных счетчиков", - говорится в сообщении.

В "Сумыгаз" отмечают, что наличие домового счетчика газа не лишает потребителей права установить индивидуальные приборы за свой счет, за счет бюджетов или других источников, что предусмотрено Законом Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".