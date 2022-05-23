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Понад 90 тисяч машин. Українці масово імпортують автомобілі з Європи

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Київ, Понеділок 23 травня 2022 01:15
Понад 90 тисяч машин. Українці масово імпортують автомобілі з Європи Розмитнення авто (Фото: wah.ua)
Автор: Константин Широкун

Українці з введенням пільгового режиму розмитнення після російського вторгнення в Україну ввезли понад 90 тис. старих автомобілів. Держбюджет недоотримав близько 10 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Заступника Голови Державної митної служби Олександра Щуцького в ефірі національного телемарафону.

"Держбюджет міг би отримати понад 10 мільярдів гривень у разі сплати митних платежів при ввезенні цих транспортних засобів. Але завдяки тому, що митні платежі були скасовані, ці гроші залишилися в українських сім'ях", – зазначив Шуцький.

Процедура оформлення кожного автомобіля займає не менше 45 хвилин. Обсяги ввезення автомобілів до війни були цілком порівнянними. Наприклад, у квітні минулого року в Україну було ввезено 38,8 тисячі вживаних легкових автомобілів.

Раніше повідомлялося, що українська влада вирішила обмежити кількість пунктів розмитнення автомобілів з Європейського Союзу для власних потреб через недоречне утворення черг на кордоні. Нульове мито на розмитнення авто для власних потреб працюватиме лише на восьми пунктах пропуску.

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