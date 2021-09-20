Більше 90% споживачів не мають заборгованості за доставку газу,- "Харківміськгаз"

"Деякі споживачі ухиляються від сплати і накопичують заборгованість з ними проводиться судово-претензійна робота, і вже у вересні близько 10 тисячам клієнтів компанії офіційно вручили претензії. У разі відмови від оплати за доставку газу, справи боржників будуть передаватися до суду, де споживачі повинні, крім суми боргу, сплатити також судовий збір і виконавчі витрати", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що своєчасна оплата за розподіл природного газу забезпечує безперебійну цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби АТ "Харківміськгаз", яка попереджає та усуває аварійні ситуації для безпеки жителів міста. Крім того, кошти, які платять харків'яни, йдуть на ремонт, модернізацію і підтримку в робочому стані газових мереж міста, а також на їх капітальну реконструкцію.

"Клієнти компанії, які ухиляються від сплати обов'язкових платежів, ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року, відповідно до Закону України №1657-IX знято мораторій на відключення споживачів, які мають заборгованості, від комунальних послуг. Заборона на відключення буде дійсна тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Мінімальну вартість за доставку газу оплачують ті споживачі, домоволодіння яких відключено від систем газопостачання, споживачі, підключені до газопостачання, але не використовують газ, а також споживачі, які використовують газ в обсягах, менших, ніж визначені НКРЕКП.

"Платити за доставку необхідно до 20 числа кожного поточного місяця. АТ "Харківміськгаз" дякує всім клієнтам, які своєчасно платять за послугу з доставки газу", - йдеться в повідомленні.