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Не лише 9 травня. В Україні озвучили ще одну причину почастішання обстрілів РФ

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Україна, Неділя 08 травня 2022 10:42
Не лише 9 травня. В Україні озвучили ще одну причину почастішання обстрілів РФ Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

8 та 9 травня кількість обстрілів з боку російських окупантів зросте. Це пов'язано не лише із сакральною для президента РФ Володимира Путіна датою 9 травня, а й річницею його президентства, яка припадає на 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка під час телемарафону.

"На жаль, росіяни посилюють обстріли - протягом минулого тижня, вчора, сьогодні. І, мабуть, завтра їх буде посилено. Це пов'язано не лише з 9 травня. Ми всі забуваємо, що 7 травня - день входження на президентський престол Володимира Путіна. Я думаю, що, окрім 9 травня, багато хто хотів зробити йому подарунок на річницю його приходу до влади у Російській Федерації", - сказав він.

Нагадаємо, четверта інавгурація Володимира Путіна як президента Російської Федерації відбулася 7 травня 2018 року.

Зазначимо, що експерти неодноразово заявляли, що через відсутність перемог Росія може офіційно оголосити війну Україні. Детальніше про загрози найближчими днями читайте в матеріалі РБК-Україна "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

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