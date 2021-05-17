9 липня в Одесі відбудеться конференція 8P: Business. Digital. Online-Marketing

За словами організаторів, цього року ювілейну 8P (10 років) збираються провести максимально голосно.
Дивись, яка атмосфера панувала на конференції в минулому році.
Трохи про те, що буде чекати на учасників в 2021:
Учасники відзначають, що конференція 8P відрізняється від інших своєю неформальністю. Тут не зустрінеш нудних доповідачів в офіційному дрес-коді, не почуєш канцеляризми і не побачиш складні і незрозумілі схеми на екрані сцени. На 8P всі свої і давно на "ти". А в перервах між доповідями у кожного учасника є можливість зустріти однодумців і обзавестися корисними контактами.
Щороку конференцію відвідують не тільки громадяни України, а й представники інших країн. Безліч іноземних учасників і спікерів розбавляють конференцію та обмінюються кейсами міжнародного масштабу.
8P буде корисна не тільки для вузького кола фахівців (SEO, SMM, PPC, аналітикам і т. д.), але й для власників бізнесу, які хочуть побудувати всередині компанії свій відділ маркетингу. Не менш корисна конференція і для тих, хто працює з фрілансерами — для того, щоб розуміти, як побудувати ефективну комунікацію з співробітниками та збільшити зростання прибутку компанії.
За традицією, невід'ємною частиною конференції є Trash Afterparty, сама "найгірша" вечірка року, як жартома називають її між собою організатори. За їх словами, є навіть такі учасники, які купують квиток тільки заради того, щоб прийти на дискотеку.
І не дивно, адже зазвичай галаслива вечірка не закінчується раніше 6-ї ранку наступного дня.
P. S. У день народження прийнято дарувати подарунки, тому організатори дарують промокод RBC_8P на знижку в 10%. І нагадують, що підвищення ціни зовсім скоро.
Організатори — агентство інтернет-маркетингу Netpeak і Octopus Events.