ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

9 липня в Одесі відбудеться конференція 8P: Business. Digital. Online-Marketing

Новость на русском →
Понеділок 17 травня 2021 10:21
9 липня в Одесі відбудеться конференція 8P: Business. Digital. Online-Marketing

За словами організаторів, цього року ювілейну 8P (10 років) збираються провести максимально голосно.

Дивись, яка атмосфера панувала на конференції в минулому році.

Трохи про те, що буде чекати на учасників в 2021:

  • 5 потоків: Business, Digital, SEO, Affiliate, Online Ads & Analytics;
  • 2 локації — купуючи один квиток, будуть доступні відразу 2 конференції;
  • 1500+ гостей — кращі учасники за всі 10 років;
  • 40+ спікерів — збір улюблених доповідачів за всі 10 років;
  • EXPO-зона з представниками великих гравців ринку;
  • традиційний бонус — сама запальна Trash Afterparty.

Учасники відзначають, що конференція 8P відрізняється від інших своєю неформальністю. Тут не зустрінеш нудних доповідачів в офіційному дрес-коді, не почуєш канцеляризми і не побачиш складні і незрозумілі схеми на екрані сцени. На 8P всі свої і давно на "ти". А в перервах між доповідями у кожного учасника є можливість зустріти однодумців і обзавестися корисними контактами.

Щороку конференцію відвідують не тільки громадяни України, а й представники інших країн. Безліч іноземних учасників і спікерів розбавляють конференцію та обмінюються кейсами міжнародного масштабу.

8P буде корисна не тільки для вузького кола фахівців (SEO, SMM, PPC, аналітикам і т. д.), але й для власників бізнесу, які хочуть побудувати всередині компанії свій відділ маркетингу. Не менш корисна конференція і для тих, хто працює з фрілансерами — для того, щоб розуміти, як побудувати ефективну комунікацію з співробітниками та збільшити зростання прибутку компанії.

За традицією, невід'ємною частиною конференції є Trash Afterparty, сама "найгірша" вечірка року, як жартома називають її між собою організатори. За їх словами, є навіть такі учасники, які купують квиток тільки заради того, щоб прийти на дискотеку.

І не дивно, адже зазвичай галаслива вечірка не закінчується раніше 6-ї ранку наступного дня.

P. S. У день народження прийнято дарувати подарунки, тому організатори дарують промокод RBC_8P на знижку в 10%. І нагадують, що підвищення ціни зовсім скоро.

КУПИТИ КВИТОК

Організатори — агентство інтернет-маркетингу Netpeak і Octopus Events.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Прес-релізи
NEWS
В Україні 2136 нових випадків коронавірусу
В Україні 2136 нових випадків коронавірусу
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів