До 9 градусов тепла, но кое-где порывы ветра: прогноз погоды на завтра
В понедельник, 20 февраля, днем в Украине ожидается "плюсовая" температура. При этом в некоторых областях возможен дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ночью на юге и в Приазовье, днем в западных регионах, а вечером в Киевской и Житомирской областях дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.
На Левобережье на дорогах местами гололедица.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в Закарпатье и в южной части страны ночью 0-5° тепла, днем 7-9°.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в западной части порывы 15-20 м/с.
Погода в Киевской области
В области облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются, только к вечеру дождь, кое-где с мокрым снегом.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Напомним, украинцев предупреждают о значительной снеголавинной опасности 19-20 февраля, поэтому в горы лучше не ходить.
Кроме того, весну в этом году прогнозируют теплую и раннюю, однако возможны сюрпризы в виде "арктического" воздуха.
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