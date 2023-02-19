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До 9 градусов тепла, но кое-где порывы ветра: прогноз погоды на завтра

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Воскресенье 19 февраля 2023 13:00
До 9 градусов тепла, но кое-где порывы ветра: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 20 февраля, днем в Украине ожидается "плюсовая" температура. При этом в некоторых областях возможен дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ночью на юге и в Приазовье, днем в западных регионах, а вечером в Киевской и Житомирской областях дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

На Левобережье на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в Закарпатье и в южной части страны ночью 0-5° тепла, днем 7-9°.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в западной части порывы 15-20 м/с.

До 9 градусов тепла, но кое-где порывы ветра: прогноз погоды на завтра

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются, только к вечеру дождь, кое-где с мокрым снегом.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, украинцев предупреждают о значительной снеголавинной опасности 19-20 февраля, поэтому в горы лучше не ходить.

Кроме того, весну в этом году прогнозируют теплую и раннюю, однако возможны сюрпризы в виде "арктического" воздуха.

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