До 9 градусов тепла, но кое-где порывы ветра: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 20 февраля, днем в Украине ожидается "плюсовая" температура. При этом в некоторых областях возможен дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью на юге и в Приазовье, днем в западных регионах, а вечером в Киевской и Житомирской областях дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

На Левобережье на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в Закарпатье и в южной части страны ночью 0-5° тепла, днем 7-9°.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в западной части порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются, только к вечеру дождь, кое-где с мокрым снегом.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.