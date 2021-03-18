9 фішок інверторних кондиціонерів: ви точно про це знаєте?

Економія електроенергії, гнучкість налаштування параметрів роботи й актуальні технології створення затишку вдома – все це про інверторний кондиціонер. У пошуках надійної й довговічної кліматичної техніки вибір таких моделей є оптимальним – тоді система кондиціонування повною мірою виправдає ваші очікування.
Ми звернулися до експертів, щоб дізнатися про особливості кондиціонерів інверторного типу й вигоду їхнього придбання. Фахівці торговельної мережі побутової техніки Eldorado люб’язно погодилися нас проконсультувати.
Інверторні пристрої істотно відрізняються від неінверторних аналогів – високоточна електроніка забезпечує низку позитивних моментів, водночас вона чутливіша до перепадів напруги. Так, обираючи гідний варіант із бюджетного сегмента, наприклад, кондиціонер neoclima, заздалегідь подбайте про захист апарата від потенційних проблем.
Ремонт інших моделей також достатньо складний, тому поставтеся до придбання техніки з усією відповідальністю. Інвертори дещо дорожчі, проте й економічніші, плюс там закладений більший термін експлуатації. Такі варіанти оптимальні для покупців, які шукають пристрої для багаторічного й комфортного використання.
Завдяки мінімізації пікових навантажень термін служби інверторів у рази перевищує показники традиційних апаратів, отже, можна розраховувати на багаторічну роботу кондиціонера без істотних фінансових інвестицій.
Якщо надасте перевагу інверторним рішенням, то полегшите собі вибір і купівлю відразу за кількома критеріями:
ВАЖЛИВО: вага таких кондиціонерів досить велика, але для більшості покупців цей параметр другорядний.
Інвертори мають низку переваг: