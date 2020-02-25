9 квітня фахівці зберуться на VII Міжнародному податковому форумі "Юрпрактики"

Рік за роком в Україні триває реформа контролюючих органів, в основі якої лежать як юридичні, так і політичні складники. Такі структурні зміни в системі державних органів супроводжуються регулярними, часом хаотичними змінами Податкового кодексу України, відстежити які часто можуть лише професіонали податкової справи. Проте лейтмотивом будь-якої податкової реформи в Україні має стати непомітність роботи контролюючих органів для законослухняних платників податків, система держуправління не повинна чинити деструктивний вплив на економіку, адміністрування має бути простим, прозорим, доступним і чесним.

У рамках VII Міжнародного податкового форуму, який відбудеться 9 квітня 2020 року, учасники спробують розібратися, які цілі ставлять перед собою нові податкові реформатори в державній владі, яких змін чекають від них підприємці, бухгалтери та юристи. Але найголовніше питання на порядку денному Форуму: чи почують усі сторони одна одну?

Програма та реєстрація за посиланням: https://pravo.ua/event/tax2020/

Дата проведення: 9 квітня 2020 року

Час проведення: 10:00‒18:00

Місце проведення: готель "Прем'єр Палац" (м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29)

Організатор: газета "Юридическая практика"

Генеральний партнер: Юридична група EUCON

Експертний партнер: MORIS

У фокусі Форуму:

Податкові виклики для світу й України

Головні новели оподаткування в 2020 році

Найгучніші податкові спори

Податковий консалтинг і креатив у звітності

Діджиталізація оподаткування

Контакти:

Наталія Булко, оплата участі

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Мар'яна Скорук, івент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Сергій Саченко, координатор Форуму

(095) 301-85-83,sachenko@pravo.ua

Дар'я Сваткова, з питань партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua